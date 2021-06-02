شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أراض زراعية بمساحة 200 متر جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بناحية النمسا.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالتين مخالفة، الأولى عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الاحمر على مساحه ٨٠ متر بناحية القرايا دون سند من القانون، والثانيه عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحه ١٢٠متر بناحية المساويه دون سند من القانون وتم ازالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.

وشارك في الحملة صباح منصور نائب رئيس المركز ومحمد عشري رئيس قرية النمسا بالتنسيق مع قسم التنظيم بالقرية. وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية بالمرور اليومى كلا في قطاعه، لرصد أي تعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد.