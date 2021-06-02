شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أراض زراعية بمساحة 200 متر جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بناحية النمسا.
وأسفرت الحملة عن إزالة حالتين مخالفة، الأولى عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الاحمر على مساحه ٨٠ متر بناحية القرايا دون سند من القانون، والثانيه عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحه ١٢٠متر بناحية المساويه دون سند من القانون وتم ازالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.
وشارك في الحملة صباح منصور نائب رئيس المركز ومحمد عشري رئيس قرية النمسا بالتنسيق مع قسم التنظيم بالقرية. وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية بالمرور اليومى كلا في قطاعه، لرصد أي تعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد.