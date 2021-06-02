شكرا لقرائتكم خبر عن «الضرائب»: رفع الحجز عن الممولين بعد سداد 1% من المديونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية للممولين، تضمنت إصدار تعليمات رقم (43) لسنة 2021 بشأن رفع الحجز عن الممولين بعد سداد نسبة من المديونية المحجوز بها على الممول، وتكون هذه النسبة ١% أو ٥% حسب أساس الربط.

وأضاف بيان للمصلحة، الأربعاء، أنه إذا كان الربط نتيجة عدم الطعن فإن الممول يسدد ١% فقط من المديونية المحجوز بها عليه، وبما لا يجاوز ١٠% من آخر ربط بالملف، سواء قرار لجنة أو حكم محكمة، وتلتزم المأمورية برفع الحجز. وتابع البيان: «إذا كانت الضريبة واجبة الأداء نتيجة قرار لجنة داخلية (طعن أو حكم محكمة)، فإن الممول يسدد ٥% من قيمة المديونية المحجوز بها عليه، ويقسط نسبة الـ٩٥% الباقية، وتلتزم المأمورية برفع الحجز».

وشدد البيان على أن التيسيرات الأخيرة تأتى فى إطار المبادرات المتعددة التى تقدمها المصلحة لتقديم الدعم والوقوف إلى جانب الممولين ومساعدتهم على تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، ويستمر العمل بها حتى 31 ديسمبر 2021، لافتًا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكترونى [email protected]

فى سياق آخر، وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مصلحة الخزانة وسك العملة بـ«سك» هذا المشروع القومى على العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، تحت شعار «حياة كريمة»، ما يسهم فى توثيقه ضمن المشروعات القومية والتنموية غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

إلى ذلك، قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إنه سيتم طرح ١٠ ملايين قطعة من فئة الجنيه، و٥ ملايين قطعة من فئة «الخمسين قرشًا» تحمل شعار «حياة كريمة»، تقديرًا للجهود التى تبذلها الدولة فى مشروع «تطوير قرى الريف المصرى»، بهدف التغيير الجذرى لواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كل جوانب البنية الأساسية والخدمات.