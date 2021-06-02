شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصر من أوائل الدول في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع لقاح سينوفاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنتاج أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا «سينوفاك» بعد تصنيعها في مصر بنهاية شهر يونيو الجاري، وذلك بالتزامن مع حصول لقاح سينوفاك على اعتماد منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح «سينوفاك» ستخضع للاختبار الأخير من خلال التحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى وجود خبراء صينين بمصر حاليا للإشراف على عملية التصنيع ونقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع، بكل من «فاكسيرا» وهيئة الدواء المصرية.

وأضاف مجاهد أن مصر من أوائل الدول في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع لقاح فيروس كورونا «سينوفاك»، حيث حرصت مصر على التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الصيني منذ شهر يونيو من العام الماضي بمشاركة السفارة الصينية، حتى التوصل إلى اتفاقية التصنيع ونقل تكنولوجيا التصنيع الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وشركة سينوفاك الصينية، وذلك بمقر مجلس الوزراء المصري في شهر إبريل الماضي.

وأكد مجاهد حرص الوزارة على التعاقد مع شركة «سينوفاك» لتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، باعتباره أحد لقاحات فيروس كورونا التي كانت مرشحة للحصول على اعتماد منظمة الصحية العالمية، حيث تمت متابعة التجارب الإكلينيكية التي كانت تجرى عليه والأبحاث العلمية حتى اتمام اتفاقية تصنيع اللقاح بمصر والتوصل لأسعار منافسة ضمن الاتفاق، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وذكر أن لقاح «سينوفاك» أثبت فاعلية بنسبة 91 % على المفحوصين من الفئات العامة، وذلك وفقًا للدراسات الإكلينيكية التي أجريت على اللقاح في 7 دول مختلفة شملت (البرازيل- شيلي- تركيا- إندونيسيا- الصين -هونج كونج- الفلبين)، لافتًا إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح «سينوفاك» سيحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى.