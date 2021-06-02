شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات بـ«تعليم المنوفية» لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية اجتماعا لقيادات العملية التعليمية بديوان المديرية، في إطار الاستعدادات المكثفة من جانب المديرية لاستقبال امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة، التي ستبدأ يوم السبت القادم.



في بداية الاجتماع أوضح مدير المديرية توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة التنسيق والتعاون التام مع رؤساء المدن والمراكز بنطاق المحافظة لإنجاح وضمان حسن سير وانتظام العملية الامتحانية والاستعانة بهم في تطهير اللجان قبل وبعد الامتحان. وخلال الاجتماع اطمئن مدير المديرية على موقف تسليم كافة خطابات الندب لرؤساء لجان سير الامتحان والمراقبين والملاحظين وانتهاء فترة الاعتذارات تمهيدا لبدء فترة تحضير اللجان لاستقبال الطلاب. كما تأكد من استلام جميع مسؤولي التوريدات بالإدارات التعليمية كراسات الإجابة لطلاب تمهيدا لتوزيعها على اللجان الامتحانية.



كما اطمئن مدير المديرية على تمام الاستعداد لتوزيع مظاريف الأسئلة على مناديب الإدارات التعليمية تمهيدا لتوزيعها على اللجان الامتحانية في صناديق مؤمنه تماما .

وقال سويد إنه تم تشكيل غرفة مركزية للعمليات بديوان المديرية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات لحلها فورا أو تلقي أية شكاوى من الامتحان أو تنظيم العملية الامتحانية يتبعها غرف فرعية للعمليات بديوان كل إدارة تعليمية للإبلاغ الفوري عن أية حالات اشتباه أو إصابة بعدوى فيروس كورونا بين الطلاب أو العاملين باللجان الامتحانية.