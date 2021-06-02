شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأقصر يحتفل بيوم التمريض العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الدكتور محمد العقبي مدير مستشفى الأقصر الدولي بقاعة المستشفى للاحتفال بأطقم التمريض في اليوم العالمى للتمريض، وأكد أهمية التمريض ودوره في تقدم المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضي، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحسين الخدمة وتقديمها بجودة عاليةـ مشددا على ضرورة الاستمرار في الخطة التدريبية لرفع المستوى الفني لكافة أعضاء هيئة التمريض.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد العقبي والدكتور هاني عبدالباقي والدكتور محمود كارم والدكتور جاد محمود نواب المدير العام واعضاء من هيئة التمريض، كما تم تكريم بعض الأقسام الطبية المتميزة وأفراد التمريض المتميزين .