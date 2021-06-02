شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزراء السياحة والطيران والصحة يزورون الغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يقوم غدا الخميس الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بزيارة تفقدية لمدينة الغردقة.
تشمل الزيارة، مطار الغردقة الدولي والإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا وتفقد الحجر لبصحي ومراكز التلقيح ضد فيروس كورونا للعاملين بالقطاع السياحي، وتفقد أعمال التطوير بالمستشفى، ويعقد مؤتمر صحفي في نهاية الزيارة.