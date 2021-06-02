شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل الروسي يشارك في اجتماعات مراجعة الأمن والسلامة بمطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط أجواء من التفاؤل بين العاملين بمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين باستئناف الرحلات الجوية الروسية خلال أيام، أكد فكتور فوروباييف القنصل الروسي العام بالغردقة، أن اللجنة الأمنية الروسية الخاصة بمراجعة أعمال الأمن والسلامة بمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين واصلت أعمالها اليوم الأربعاء، مؤكدا وجوده مع اللجنة وشارك في الاجتماعات الخاصة مع إدارة المطار.

أكدت مصادر ملاحية بمطار الغردقة، أن اللجنة عقدت الأربعاء اجتماعا موسعا بحضور القنصل الروسي ومدير مطار الغردقة ومسؤولو مختلف الإدارات وممثلو الأجهزة الأمنية، بالمطار حيث تم الاتفاق على نقاط عدة من بروتوكول التشغيل بينها سرعة إنهاء إجراءات استخراج التصاريح الخاصة بالأفراد الروس الذين سيتابعون إجراءات السفر والوصول للسائحين الروس والاتفاق على التفاصيل الخاصة باستقبال وسفر الرحلات.