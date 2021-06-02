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القنصل الروسي يشارك في اجتماعات مراجعة الأمن والسلامة بمطار الغردقة

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط أجواء من التفاؤل بين العاملين بمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين باستئناف الرحلات الجوية الروسية خلال أيام، أكد فكتور فوروباييف القنصل الروسي العام بالغردقة، أن اللجنة الأمنية الروسية الخاصة بمراجعة أعمال الأمن والسلامة بمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين واصلت أعمالها اليوم الأربعاء، مؤكدا وجوده مع اللجنة وشارك في الاجتماعات الخاصة مع إدارة المطار.

أكدت مصادر ملاحية بمطار الغردقة، أن اللجنة عقدت الأربعاء اجتماعا موسعا بحضور القنصل الروسي ومدير مطار الغردقة ومسؤولو مختلف الإدارات وممثلو الأجهزة الأمنية، بالمطار حيث تم الاتفاق على نقاط عدة من بروتوكول التشغيل بينها سرعة إنهاء إجراءات استخراج التصاريح الخاصة بالأفراد الروس الذين سيتابعون إجراءات السفر والوصول للسائحين الروس والاتفاق على التفاصيل الخاصة باستقبال وسفر الرحلات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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