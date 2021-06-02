شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 138 محضر رفع إشغالات وتعديات على الطريق العام بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، الأربعاء، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر وبقيادة اللواء أشرف الأمير مساعد مدير الأمن والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، بالتنسيق مع مسؤلى مدينة الأقصر، بقيادة العميد طارق لطفى رئيس مدينة الاقصر.

وتمت الحملة بشوارع الصنايع، المنشية،شرق السكة، منشأة العمارى، ومناطق المستشفى العام والمستشفى الدولى ونجع الطويل والكرنك .

وأسفرت الحملة عن تحرير 138 محضر تضمنت 13محضر باعة جائلين، 31 محضرًا إشغالات، 9 محاضر نظافة عامة، 29 محضر تصالح لعدم ارتداء الكمامة، 3 محاضر لمقاهى ضبط بها عدد 16 شيشة، 53 ازالات ادارية بالإضافة إلى ضبط عدد 3ميكروفون تسبب ازعاج.