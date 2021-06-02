شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع التعليم العام تتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام، صباح اليوم، لجنتي مدرسة المنيرة الإعدادية بنين، ومدرسة القصر العيني الرسمية لغات التابعتين لإدارة السيدة زينب التعليمية؛ لمتابعة انتظام سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، أثناء تأدية الطلاب لامتحان الدراسات الاجتماعية.

تضم مدرسة المنيرة الإعدادية بنين 16 لجنة سير امتحان لاستيعاب 226 طالبًا، أما مدرسة القصر العيني الرسمية لغات فتضم 10 لجان سير امتحان لاستيعاب 118 طالبًا.

واطمأنت رئيس قطاع التعليم على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب، والالتزام بتجهيز المدارس، وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الامتحانات، والتأكيد على وجود طبيب يشرف على اللجان، وزائرة صحية بكل لجنة، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تتجاوز 14 طالبًا وطالبة ومراعاة المسافات البينية بينهم.

وتفقدت حجرة الكنترول باللجنة والإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها؛ لتأمين جميع مراحل العمل داخلها.