شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر : رفع كفاءة 9631 منزلا ضمن «حياة كريمة» بقرى إسنا وأرمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً ضم كافة القيادات التنفيذية المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية«حياة كريمة» وبرنامج تطوير قرى الريف، لاستعراض نسب تنفيذ المشروعات وما تم انجازه منها وبحث سبل إزالة اية معوقات قد تؤخر تنفيذ المشروعات .

أكد المحافظ خلال الاجتماع، أنه جاري العمل في العديد من المشروعات المدرجة بقطاعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز والأبنية التعليمية والشباب والرياضة والاتصالات والثقافة والزراعة، بالإضافة إلى المجمعات الخدمية و«سكن كريم» بجانب المشروعات التنموية الأخرى بتكلفة عامة تتجاوز 6 مليار جنيه، لتحسين جودة الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن هم سكان قري المبادرة بمركزي إسنا وأرمنت، مشددا على ضرورة إسراع وتيرة العمل في المشروعات وضغط الجداول الزمنية .

وتم خلال الاجتماع استعراض معدلات التنفيذ لمبادرة حياة كريمة بكافة القطاعات في مقدمتها قطاعات المرافق والخدمات والتعليم والطرق والإسكان وموقف المجمعات الخدمية الـ 13 التي سيتم إنشاؤها في القرى، وكذلك موقف مبادرة«سكن كريم»، التي تشمل 9631 منزلا وتساهم بشكل كبير في دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة المنازل.