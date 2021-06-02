شكرا لقرائتكم خبر عن للحد من الحوادث بشبين القناطر.. «الري» توافق على تغطية ترعة «الحزانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت وزارة الموارد المائية والري، الأربعاء، على استبدال تبطين ترعة الحزانية في منطقة «فتحة يمن» بشبين القناطر بالتغطية سواء بواسطة مواسير أو خرسانة مسلحة.

وأكد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى بالوزارة انه تم ارجاء الاعمال في ترعة الحزانية في منطقة «فتحة يمن» والتنسيق مع محافظة القليوبية والادارة المركزية للموارد المائية بالمحافظة لتدبير الاعتماد المالى المطلوب لتنفيذ التغطية المطلوبة ضمن خطة المحافظة للعام المالى القادم.

كان النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب قد تقدم بطلب للدكتور وزير الموارد المائية والرى بشأن استبدال اعمال التبطين لترعة قرية الحزانية والتى تتم ضمن خطة وزارة الرى لتبطين الترع والمصارف باعمال تغطية في المنطقة من «فتحة يمن» بطول طريق الفتحة وحتى طريق مصر – اسماعيلية الزراعى.

قال عضو البرلمان إن هذا الطريق بطول هذه الترعة يعد طريق حيوى يربط محافظة القليوبية مع محافظة القاهرة مع طريق مصر – اسماعيلية اشار النائب في طلبة إلى ان هذا الطريق ضيق جدا وكثيرا ما تحدث به حوادث تصادم كثيرة تؤدى إلى الوفاه وطالب «الكمار» من وزير الموارد المائية والرى استبدال اعمال التبطين بالترعة بطول «طريق فتحة يمن» باعمال تغطية حيث ان تغطية هذه الترعة سيؤدى إلى توسعة طريق فتحة يمن الذي يعتبر احد الطرق الحيوية في شبين القناطر.