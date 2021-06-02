شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن ومحافظ دمياط تفتتحان معرض «ديارنا» للأثاث والمفروشات بمدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط معرض «ديارنا للأثاث والمفروشات» المخصص لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث يشمل المعرض مستويات مختلفة من المعروضات بما يناسب الإمكانات المادية والأذواق.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ دمياط بجولة تفقدية في المعرض للتعرف على المنتجات والخامات والأسعار، كما اجرت حديثا مع العارضين لبحث تقديم كافة سبل الدعم لهم وتوفير مختلف وسائل التسويق لمنتجاتهم.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المعرض يأتي في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج المصري.

وأضافت أن المعرض يحمل عددا من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في مجال الأخشاب والأجهزة الكهربائية، خاصة فئة التعاونيات الانتاجية في مجال صناعة الأثاث وممثلي مدينة الأثاث بدمياط التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية.

وأشارت إلى أن المعرض يستهدف ترشيد الاستهلاك المبالغ فيه في تجهيز منازل الزوحية، وخفض نسبة المواطنين المعرضين لأن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض، والتركيز على بناء أسرة سليمة.

وفي هذا الإطار، يضم المعرض عروضا مختلفة دعما لتجهيز العرائس من بينها ٤ غرف بقيمة ٢٠ ألف جنيه، بالاضافة إلى عرض آخر يضم ٤ غرف والاجهزة الكهربائية بقيمة ٣٠ ألف جنيه، فضلا عن العديد من العروض الاخرى التي تستهدف تقديم تكلفة أقل لتجهيز العرائس المقبلين على الزواج.

ويستمر المعرض حتى يوم 10 يونيو، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية بمشاركة الهلال الأحمر المصري، ويفتح أبوابه للجمهور من 10 صباحًا إلى 10 مساءً بمشاركة ٣٠٠ عارض من بينهم ٢٠٠ عارض لمنتجات الأثاث من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية ومنتجى مدينة الاثاث بدمياط، كما يشارك في المعرض ١٠٠ عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الاهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة ،الوادى الجديد،شمال وجنوب سيناء ،الفيوم ،الغربية ،دمياط المنوفية، القليوبية، الاسكندرية ،اسوان ،سوهاج والبحر الأحمر، كما تشارك بالمعرض «شركة الازياء الراقية» بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس من أجهزة وأثاث ومفروشات.