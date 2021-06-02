الأوقاف: 14 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحى حتى الآن

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق شاركة الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة القس الدكتور أندريه زكى فى مشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف بمبلغ 100 ألف جنيه لحساب صكوك أضاحي الأوقاف، وذلك للعام الرابع على التوالى، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار اللحمة الوطنية والنسيج الوطني الواحد وترسيخًا لمبدأ العيش الإنساني المشترك، وفي مشهد وطني يبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنسانى.

وأشاد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، بهذه الروح الراقية التي تؤكد متانة النسيج الوطني وعمق العلاقة بين أشقاء الوطن الواحد، موجهًا الشكر للدكتور أندريه زكي والكنيسة الإنجيلية على هذه الروح وتلك المبادرة التي اعتادت عليها الكنيسة الإنجيلية سنويًا كلون من التعبير عن وحدة النسيج الوطني ومتانته.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقع بروتوكول تعاون مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن صكوك الأضاحى لصالح الأسر الأولى بالرعاية ، وقالت وزارة الأوقاف، إن البرتوكول يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي، وتفعيلا لمشروع صكوك الأضاحى الذى تقوم به وزارة الأوقاف المصرية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية ، وفى إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، ويتضمن البروتوكول أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رؤوس أضاحى من البقر السودانى بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح فى الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.