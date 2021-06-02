شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى بوروندى يلتقى وزيرة الاتصالات والإعلام لبحث التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير ياسر العطوى سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي وزيرة الاتصالات والاعلام البوروندية Marie Chantal Nijimbere وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائى بين البلدين في مجال الاتصالات والإعلام في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الجانب البوروندى فى مختلف المجالات ومنها مجالى الاتصالات والإعلام والذى حظى بتوقيع بروتوكول تفاهم بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بوروندي خلال زيارة الرئيس البوروندى الأخيرة لمصر في شهر مارس الماضى.

وأكد السفير المصرى خلال اللقاء على استعداد مصر لتقديم خبراتها المعروفة في مجال الاتصالات لدعم هذا القطاع الحيوى في بوروندي، فضلا عن قطاع تكنولوجيا المعلومات، وبما يتيح للجانب البوروندى المضي قدماً في خطوات تطوير وتحديث تلك القطاعات وبما يساهم في الإسراع بتنفيذ استراتيجية بوروندي للنهوض الاقتصادى والتنموى التي يقودها رئيس بوروندي ايفارست نداييشيمى ويدعمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى في ضوء تميز علاقات البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبها أعربت وزيرة الاتصالات والإعلام البوروندية عن تقديرها لمصر قيادة وحكومة وشعباً، مؤكدة على المكانة الكبيرة والخاصة التي تختص بها مصر لدى الشعب البوروندى وقيادته، ومعبرة عن الامتنان والتقدير للدعم المصرى الواضح لبوروندى في مختلف المجالات، وأكدت في هذا السياق على تطلع وزارتها للاستفادة من الخبرات المصرية المقدرة في بناء القدرات البوروندية وتقديم الدعم والمساندة لقطاعى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاعلام سعياً لتحقيق الطفرة المرجوة في هذين القطاعين المهمين وتعزيزاً لخطة النهوض البوروندى الشاملة في مختلف المجالات.