شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن لـDMC: تطوير الحياة بالريف المصرى أبرز أهداف برامج "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن ما يحدث على الأرض المصرية ليس فقط تطوير الريف المصرى، وإنما هو إعادة إحياء للدولة المصرية، أو تدشين للجمهورية الثانية التى تهتم ببناء الإنسان المصرى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن فكرة تطوير الريف المصرى لا يمكن فصلها عن البرنامج القومى "سكن لكل المصريين" الذى يهتم بتطوير عواصم المحافظات، حيث المنظومة تتعلق بتطوير الحضر والمناطق المحرومة من الخدمات ومجابهة العشوائيات، حيث نتحدث عن جمهورية متكاملة.

وأوضح، أنه من حيث الشكل إعادة الشكل الحضارى للدولة المصرية، وعلى مستوى الموضوع جملة الخدمات وجودتها التي تقدم للمواطن المصرى، من خلال التنمية المحلية أو وزارة التضامن، التي تهتم بالأساس بتطوير وتنمية الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المقدم للمواطن المصرى التي تقدم الكثير من البرامج على مستوى القرى والأحياء، من بينها "سكن كريم" والذى يهتم بتوصيل خدمات البنية التحتية من مرافق أساسية وتحسين مستوى معيشة الأسرة من خلال برامج "تكافل وكرامة" و"فرصة"، أو تقديم خدمات رعاية صحية للمرأة والطفل، وإنشاء حضانات للأطفال داخل القرى.