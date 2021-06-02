شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تطلق حملة لتجهيز الفتيات.. ومليون جنيه أول مبيعات معرض ديارنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأضافت الوريزة، أن المعرض يضم 300 عارض من بينهم 200 عارض لمنتجات الأثاث والموبيليا من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية وصناع مدينة الأثاث بدمياط، كما أن المعرض يضم العديد من المنتجات رخيصة الثمن ذات القيمة المرتفعة، وهو ما يميز معرض ديارنا، خاصة وأن الدولة تعمل على ترويج المنتج المصري و تدعم صغار المنتجين العاملين في مجال الأخشاب والأجهزة الكهربائية وتحفز التبادل التجاري بين المحافظات.

وأوضحت أن معارض الوزارة متخصصة في عرض صناعة الأثاث التى تعد ضمن العديد من المعارض التي تحرص الدولة على إقامتها في مختلف المحافظات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، علاوة على دعم الأسر المنتجة، لتكافؤ الفرص وفتح عديد من المجالات والمشروعات، للارتقاء بالمجتمعات ومحاربة الفقر وتوفير العديد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي منذ قليل، معرض "ديارنا للأثاث والمفروشات" المخصص لتجهيز العرائس من منتجات الاثاث والمفروشات والسلع المعمرة، بمدينة نصر بحضور منال عوض محافظ دمياط.

