شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: قرارات تاريخية للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها قرارات تاريخية للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة السيسى.. الأول من أكتوبر يوم القضاء المصرى وبدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة.. توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة.. إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.

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