شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يشيد بالفائزات بجوائز الدولة: المرأة قادرة على الوصول لأعلى الدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة للسيدات الحاصلات علي جوائز الدولة "التقديرية - النيل - التفوق – التشجيعية" فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، والتى أعلنت عنها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة .

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بنجاح السيدات في الحصول علي هذا العدد من الجوائز الهامة، معربة عن سعادتها بهذا الإنجاز المتميز، مشيرة إلى أنها شديدة الفخر والاعتزاز بالنجاح الذى حققته المرأة المصرية وقدرتها على المنافسة فى جميع المجالات، والوصول لأعلى الدرجات العلمية والعملية، معربة عن خالص أمنياتها بدوام التوفيق والنجاح لسيدات مصر.

تجدر الإشارة إلى أن أسماء السيدات الفائزات هى: الدكتورة منى صالح حسنين الصبان "منى الصبان" فازت بجائزة الدولة للتفوق فى مجال الفنون، وفي مجال العلوم الاجتماعية فازت بها الدكتورة عالية محمد عبد المنعم محمد "عالية المهدى".

وفازت بجوائز الدولة التقديرية فى مجال الفنون الدكتورة زينب محمد سالم على "زينب سالم"، فى مجال الآداب فازت بها سلوى أحمد بكر طلب "سلوى بكر"، وفي مجال العلوم الاجتماعية فازت بها الدكتورة سرية عبد الرازق محمد صدقى "سرية عبد الرازق صدقى".

وفازت بجوائز الدولة التشجيعية فى مجال الفنون، العزف على آلة الكونترباص، الفنانة سمر طلعت أحمد حافظ، العمل الفائز: عزف كونشيرتو ومقطوعات الكونترباص والبيانو (ألمانيا) Kossevitzky medly.

وفازت بالجائزة التشجيعية فى الآداب رسوم لمرحلة ما قبل المدرسة فى مجلة أو كتاب، إسراء محمد على حديرى، العمل الفائز: رسوم كتاب بعنوان " نملة الكتاب وكتاب النملة ".

وفازت بالجائزة التشجيعية فى العلوم الاجتماعية علم الاجتماع، ابتهال عادل أنور علي هارون، العمل الفائز: بحث بعنوان " دور الجمعيات الأهلية في رعاية المتسولين والمشردين".،و التاريخ، الدكتورة رضوى يسرى زكى عطية، العمل الفائز: كتاب بعنوان "مصريات عربية: حكايات وملامح من تراث مصر العربية". ،وفي فرع التربية، الدكتورة نجوى شكري يمني أحمد، العمل الفائز: بحث بعنوان " الأخطاء الشائعة في الخطط البحثية بمرحلة الدراسات العليا في تخصص المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية.

فازت بالجائزة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية، في قطاع السياسات المالية وأثرها على الأداء الجارى للاقتصاد المصرى، الدكتورة إسراء عادل السيد أحمد الحسينى، العمل الفائز: بحث بعنوان: الحجم الأمثل للإنفاق الحكومى فى مصر: دراسة تطبيقية.

وفى مجال الاستراتيجية والأمن القومى، الدكتورة هالة أحمد محمد حسن رشيدى، العمل الفائز: كتاب بعنوان "الإرهاب السيبرانى"، وفي قطاع ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، الدكتورة إسراء أحمد إسماعيل إبراهيم، العمل الفائز: كتاب بعنوان "ثقافة المواطنة فى مواجهة التطرف".