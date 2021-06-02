شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح معرض "ديارنا" للأثاث والمفروشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض "ديارنا" للأثاث والمفروشات، المخصص لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، بمدينة نصر بحضور منال عوض محافظ دمياط.

‎المعرض تستمر فعالياته حتى 10 يونيو الجارى بمشاركة ٣٠٠ عارض من بينهم ٢٠٠ عارض لمنتجات الأثاث والموبيليا من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية وصناع مدينة الاثاث بدمياط.

‎كما شارك في المعرض ١٠٠ عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة، الوادى الجديد، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الغربية، دمياط، المنوفية ، القليوبية ، الإسكندرية، أسوان، سوهاج، البحر الأحمر، كما تشارك بالمعرض شركة الأزياء الراقية بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس من أجهزة واساس ومفروشات.