شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح معرض "ديارنا" للأثاث والمفروشات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض "ديارنا" للأثاث والمفروشات، المخصص لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، بمدينة نصر بحضور منال عوض محافظ دمياط.
المعرض تستمر فعالياته حتى 10 يونيو الجارى بمشاركة ٣٠٠ عارض من بينهم ٢٠٠ عارض لمنتجات الأثاث والموبيليا من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية وصناع مدينة الاثاث بدمياط.
كما شارك في المعرض ١٠٠ عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة، الوادى الجديد، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الغربية، دمياط، المنوفية ، القليوبية ، الإسكندرية، أسوان، سوهاج، البحر الأحمر، كما تشارك بالمعرض شركة الأزياء الراقية بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس من أجهزة واساس ومفروشات.