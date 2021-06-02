شكرا لقرائتكم خبر عن لجان لمعاينة مناطق التطوير بالقاهرة التاريخية لبحث المشاكل مع السكان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاينت لجنة من محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات، عدة مناطق بالقاهرة التاريخية، المقرر تطويرها وذلك ضمن الخطة التى وضعتها الدولة لإعادة رونق القاهرة لسابق عهدها، حيث من المقرر تطوير 5 مناطق بالقاهرة التاريخية.



معاينة اللجنة

وتفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بصحبته المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، والمكتب الاستشارى للمشروع على منطقة القاهرة التاريخية للوقوف على مشاكل تنفيذ التطوير وحلها على الطبيعة أولاً بأول لسرعة البدء فى تنفيذ المشروع.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا، وذلك حسب ما أكدته رئاسة الوزراء.



جانب من عمل اللجنة

أما المنطقة الثانية التى ستشهد أعمال التطوير، هى منطقة جنوب باب زويلة، على مساحة 8.5 فدان، وتشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا، حتى عطفة السبكى جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية.

والمنطقة الثالثة للتطوير هى منطقة حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد.

والمنطقة الرابعة التى سيجرى التطوير بها هى المنطقة المحيطة بمسجد الحسين وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلى شرقا ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر، وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان.

أما المنطقة الخامسة فهى منطقة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين (ميدان القلعة) جنوبا، وكذا الجزء المطل على شارع الرفاعى غربا.

وتشمل خطة التطوير إعادة تأهيل وترميم المنطقة السكنية حول مسجد الحسين، ومنطقة خان الحسين للحرف اليدوية، وإنشاء جراج ميكانيكى وتطوير المنطقة بشارع الأزهر، ومنطقة درب اللبانة، ومنطقة باب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم بأمر الله، كما سيتم تأهيل وإحياء منطقة درب اللبانة، والذى سيشمل إعادة ترميم واجهات المبانى، وإقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فندق، وسوق تجارى، ومواقف للسيارات.