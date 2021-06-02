شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفنان آدم الشرقاوى بطل مسلسل لعبة نيوتن يحكى تجربته مع تطبيق اتكلم عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك آدم الشرقاوي الفنان المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي اشتهر بأداء شخصية "بيج زي" في مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، بفيديو قصير ضمن مشاركته فى الترويج للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" التى أطلقتها وزارة الهجرة ، وذلك بعد اختياره سفيرا للمبادرة داخل مصر.



وتحدث الفنان آدم الشرقاوي "بيج زي" عن نفسه وحياته والأكلات المصرية التى يحبها وتجربته مع تطبيق اتكلم عربي.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، إن المبادرة الرئاسية " اتكلم عربى" مقدمه لأبنائنا من الجيل الثانى والثالث فى الخارج، وأيضا لشريحة أخرى من أولادنا فى الداخل الذين يتحدثةن لغات أخرى رغم أنهم يعيشوا على أرض بلدهم.

وتابعت وزيرة الهجرة فى تدوينه لها على صفحتها : الفنان الشاب المصرى الأمريكى" أدم الشرقاوى" نموذج من لشريحه كبيرة من أولادنا اللى بيحاولوا يتكلموا عربى، ونموذج رائع لشبابنا فى الخارج المحب مصر، واللى عايز يدافع عن هويته ولغته وثقافه.

وقالت : أنا سعيده وفخورة جدا باننا عندنا نماذج فنيه من الجيل الثانى والثالث فى الخارج اللى عايزين يشاركوا فى المبادره زى أدم الشرقاوى ومينا مسعود، واللى هيبقوا عناصر جاذبة لأولادنا فى الخارج وكمان فى الداخل.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التقت آدم الشرقاوي، الفنان المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي اشتهر بأداء شخصية "بيج زي" في مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي.