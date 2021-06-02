شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير 10 خدمات طبية وعلاجية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، استمرار فحص المنتفعين بمحافظتي الأقصر وأسوان، بحملة (اكشف واطمن)، والتي أطلقتها الهيئة لإجراء الكشف الطبي المجاني للمواطنين بالمحافظتين، ضمن فاعليات تسجيلهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يتم فتح ملفات طبية لهم يحصلون بموجبها على خدمات بجودة عالمية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الحملة تشمل إجراء 10 فحوصات طبية للمواطنين، وهم (كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO، تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن ).

ولفتت، أنه في حال ظهور نتائج الفحوصات الطبية للمواطن بغير معدلاتها الطبيعية في جسم الإنسان، يتم إحالته إلى أحد المستشفيات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أو المستشفيات المقرر انضمامها للعمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في أسوان عند تطبيقها بالمحافظة، وذلك لتلقي الخدمات الطبية اللازمة لعلاجه على الفور.

وأضافت الهيئة، أنه يتم الكشف الطبي المجاني للمواطنين ضمن حملة (اكشف واطمن)، من خلال 4 عيادات متنقلة تجوب كافة أنحاء محافظتي الأقصر وأسوان، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءًا، لافتة إلى استمرار الحملة حتى 30 يونيو من الشهر الجاري.

وتابعت الهيئة: أنه خلال حملة (اكشف واطمن)، يتم أيضًا التوعية بأهمية منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ومميزاتها في تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم بجودة وكرامة ودون تمييز وفق أحدث معايير الجودة العالمية، إلى جانب إجراء عمليات التسجيل للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة بمحافظة الأقصر والتي تم إطلاقها في 16 فبراير من العام الجاري، وكذلك إجراء عمليات التسجيل للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة في محافظة أسوان والتي سيتم إطلاقها بها خلال الفترة المقبلة كأحد محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل الجديد.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أطلقت أمس حملة (اكشف واطمن)، بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في الحلول الرقمية، بهدف الكشف الطبي المجاني على المواطنين بمحافظتي الأقصر وأسوان، والاطمئنان على صحة أهالي جنوب الصعيد، وخاصة القاطنين بالأماكن البعيدة والنائية منها، تيسيرًا عليهم مشقة الانتقال إلى المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية للمتابعة الطبية والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم من الأمراض وخاصة المزمنة منها.