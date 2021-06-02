"استغلوا انفصالهم عن أسرهم".. ضبط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية؛ في ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لقيامهم باستغلال الأطفال الحدث في التسول واستجداء المواطنين بالقاهرة.

وردت بلاغات عدة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية باستغلال 3 أشخاص لعدد من الأطفال في استجداء المارة بمنطقة الساحل وباستهدافهم تم ضبطهم.

واعترف المتهمين سالفي الذكر بنشاطهم الإجرامي المشار إليه مُستغلين انفصال الأطفال عن أسرهم وعدم وجود مأوى لهم.

وبسؤال الأطفال أيدوا ما جاء بأقوال المتهمين، وجرى تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.