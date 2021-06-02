ضبط 200 طن مواد خام لمستلزمات إنتاج زراعي مجهولة المصدر في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

داهم قطاع الأمن العام عدة شركات ومخازن عشوائية أقامها عدد من الأشخاص تستخدم مواد مجهولة المصدر؛ لفي مجال تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية في البحيرة.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن وشركات عشوائية في مجال تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة المصنعة باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة البحيرة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبط مصنع، 3 متاجر والمديرين المسئولين عنهم، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 197٫8 طن مواد خام ومنتج نهائي لمستلزمات إنتاج زراعي "تقاوي – أعلاف حيوانية"مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر ومعدة للتداول- 24٫3 طن مواد مواد خام ومنتج نهائي لأسمدة ومخصبات ومبيدات آفات زراعية مجهولة المصدر مُعبأة ومعدة للتداول).

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.