رفضت معاشرته فخنقها.. أسرار مقتل سيدة على يد زوجها ودفنها بمقبرة أسمنتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب عن مفاجآت في مقتل ربة منزل خنقا على يد زوجها ودفنها بمقبرة أسمنتية داخل غرفة صرف صحي بمنزلهما بمركز منشأة القناطر، شمال المحافظة.

فريق البحث الذي أشرف عليه اللواء عاصم أبو الخير عمل على فحص علاقة الزوجين ومراجعة أقوال شهود عيان من الجيران والأسرتين.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، كشفت عن كواليس ما جرى في تلك الليلة المشؤومة.

يوم الواقعة -فجرا- رفضت السيدة ذات الأربعين عاما معاشرة زوجته؛ بسبب إصابته بمرض مزمن بالجهاز التناسلي منذ الصغر، ويحتاج لإجراء عملية جراحية.

مع رفض الزوجة للعلاقة الحميمة، استشاط الزوج غضبا فوقعت مشادة كلامية بينهما واعتدى عليها بالضرب ثم خنقها حتى فارقت الحياة.

للحظات جلس الزوج إلى جوار الجثة يفكر في طريقة تحول دون كشف أمره. عمد إلى تنفيذ خطة سبق إطلاعه عليها مع كثرة تداول أخبار الجرائم.

همَّ سائق النقل إلى خلع أرضية المنزل "السيراميك" ليدفن جثة زوجته بغرفة صرف صحي ملحقة بالبيت ثم وضع عليها طبقة أسمنتية منعا لضمان عدم انبعاث أي روائح كريهة.

تلقى العميد عمرو توفيق مأمور مركز منشأة القناطر بلاغا من سائق نقل يدعى "عبد اللطيف.ع"، 38 سنة، مقيم جزيرة الوردان بتغيب زوجته "منى.م" 40 سنة، عن المنزل في ظروف غامضة.

وجه اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى منزل المبلغ بقيادة المقدم مجدي موسى وكيل الفرقة، فتلاحظ لهم ثمة تغيير في الأرضية فأعادوا تطوير مناقشة الزوج الذي أثار شكوك الضباط.

بإعادة مناقشة الزوج أقر الثلاثيني بقتله زوجته بسبب خلافات زوجية ليدلي باعترافات تفصيلية لما اقترفته يداه.

قال المتهم الثلاثيني إن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجته فجرًا، تطورت إلى مشاجرة فاعتدى عليها بالضرب وخنقها حتى الموت.

أمام المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، أضاف المتهم أنه دفن جثة زوجته داخل غرفة صرف صحي أسفل ردهة المنزل، ووضع عليها طبقة أسمنتية، وعقب ذلك توجه إلى منزل أسرتها وأخبرهم بتغيبها عن المنزل، ثم توجه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن نفس الأمر.

وباشرت الجهات المختصة أعمال الحفر بالمكان المشارإليه، وعثر على جثة المجني عليها داخل مقبرة حديثة الإنشاء.

واصطحبت قوة المتهم إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.