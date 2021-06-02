قيمتها مليون جنيه.. ضبط 85 لفافة بانجو داخل منزل عاطل في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط عنصر إجرامي بحوزته 85 لفافة لنبات البانجو المخدر، قبل ترويجها على عملائه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام ومديرية أمن الإسماعيلية قيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة مركز شرطة أبوصوير مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة أمام مسكنه، وعثُر بحوزته وبمخزن سري داخل مسكنه على 85 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 215 كيلو جرام– مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (750,000 – سبعمائة وخمسون ألف جنيه).

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.