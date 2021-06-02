جريمة الفجر.. سائق يخنق زوجته ويدفنها في مقبرة أسمنتية بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى سائق حياة زوجته خنقا ودفنها داخل مقبرة أسمنتية بغرفة صرف صحي أسفل منزله بمركز منشأة القناطر، شمال الجيزة.

تلقى العميد عمرو توفيق مأمور مركز منشأة القناطر بلاغا من سائق نقل يدعى "عبد اللطيف.ع."، 38 سنة، مقيم جزيرة الوردان بتغيب زوجته "منى.م." 40 سنة، عن المنزل في ظروف غامضة.

وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى منزل المبلغ، وبإعادة مناقشة الزوج أمام العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، أقر الثلاثيني بقتله زوجته بسبب خلافات زوجية.

وقال المتهم الثلاثيني إن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجته فجرًا، تطورت إلى مشاجرة فاعتدى عليها بالضرب وخنقها حتى الموت.

أضاف المتهم أنه دفن جثة زوجته داخل غرفة صرف صحي أسفل ردهة المنزل، ووضع عليها طبقة أسمنتية،

وعقب ذلك توجه إلى منزل أسرتها وأخبرهم بتغيبها عن المنزل، ثم توجه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن نفس الأمر.

واصطحبت قوة المتهم إلى ديوان القسم تحت إشراف المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.