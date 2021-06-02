بعد قبول طلبات 1.6 مليون أسرة.. ننشر طرق سداد غرامات التصالح على مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن.

ورغم ذلك فإنه لن يتم قبول التصالح على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة.

ومن المقرر أن يبدأ المواطنون في استكمال باقي إجراءات التصالح من سداد لباقي قيمة المخالفات بعد خصم مبلغ جدية التصالح.

ونص قانون البناء الموحد رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على أنه في حالة قبول طلبات التصالح المقدمة من المواطنين "وهو ما تم بالنسبة لـ1.6 مليون أسرة في القرى"، سيتم استكمال باقي مبلغ التصالح النهائي بعد خصم قيمة رسوم جدية التصالح التي دفعها المواطن عند تقديم الطلب، والتي تراوحت من 25% وحتى 40%.

وأتاح القانون طريقتان لسداد قيمة المخالفات، الأولى من خلال السداد الفوري "كاش"، والثانية من خلال التقسيط على 3 سنوات عبر أقساط ربع سنوية متساوية يستحق كل قسط منها كل 3 أشهر.

وتكون الأقساط ربع سنوية بحيث يسدد المواطن دفعة كل 3 أشهر كما هو المتبع بالنسبة لشقق الإسكان التي تطرحها الحكومة بنظام التمويل العقاري.