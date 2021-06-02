شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يترأس جلسة المجلس التنفيذي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وبدأه باستعراض لقائه مع نواب المحافظة أمس، وأكد انعقاده بصفة دورية لتفعيل التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يصب فى مصلحة مواطني المحافظة.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمرور الدورى على المستشفيات بالمحافظة للارتقاء بهذة المنظومة الهامة ومعاقبة كل متقاعس، كما وجه بمخاطبة وزارة الصحة لتفعيل منظومة التأمين الصحي بالمحافظة، مضيفا: "نحن بصدد دراسة توفير أكثر من 130 وظيفة بصيغة تعاقد مع مديرية الصحة للعمل بهذه المنظومة، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بقطاعات مختلفة من المواطنين".

وأعلن فودة أن المحافظة قررت شراء 1030 وحدة سكنية في مدينتي أبورديس وأبوزنيمة من وزارة الإسكان بالسعر الرسمي، بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه، سوف يجري توزيعهم طبقًا للشروط والضوابط الخاصة بالمحافظة، والتى يتم إعدادها حاليا وسيتم الإعلان عنها قريبا.

وقال المحافظ إن الضوابط والشروط الجديدة الخاصة بهذه الوحدات سيجري عرضها على المجلس التنفيذي للمحافظة، لأخذ الموافقات اللازمة بما يتوافق مع زيادة أسعار هذه الوحدات مراعاة البعد الاجتماعي في الضوابط الخاصة بالإسكان وأولوية الحصول على هذه الوحدات لمن سدد 20 ألف جنيه خلال توزيع الإسكان الاجتماعي القديم.

وشدد المحافظ على أن العمل بفرع جامعة السويس بمدينة أبورديس سيبدأ خلال الشهر المقبل، وتضم 4 كليات في المرحلة الأولى، كما جرى إعادة تخطيط مدينة دهب بما يتناسب مع وضعها السياحي العالمي، وسوف تطلق إشارة البدء في أعمال التطوير في شهر أغسطس المقبل، إضافة إلى التصديق على فتح 3 محاجر بوادي بعبع، لتوفير أحجار الدبش للانتهاء من أعمال حماية مدينة رأس سدر من أخطار السيول.

وكلف محافظ جنوب سيناء المهندسة إيناس سمير، نائبة المحافظ، بالإشراف على جميع المشروعات الجاري تنفيذها في شرم الشيخ وباقي المدن، كما كلف اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات، بعمل مخطط للافتتاحات التي سوف تجري في 30 يونيو احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأشاد المحافظ بالجهود الخاصة بتطوير الطريق الدائري بشرم الشيخ، من خلال إنشاء 6 كباري وطرق خاصة بهدف استثمار المنطقة من على جانب الطريق.

وأوضح أنه جري الموافقة علي إنشاء مقصورة خاصة لمضمار الهجن بشرم الشيخ لاستقبال الضيوف، وتخصيص أرض لإقامة مستشفى بيطري بالمضمار، واستمرار العمل فى تشييد أول مجلس مدينة ذكي على مستوى مصر والشرق الأوسط في مدينة شرم الشيخ.