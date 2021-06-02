شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدنا حلوة بينا».. مبادرة لتجميل قرية بطا في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسام عبده الرفاعي، رئيس الوحدة المحلية ببطا التابعة لمركز بنها، إنه جار تنفيذ مبادرة «بلدنا حلوة بينا» بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني والقيادات المجتمعية الفاعلة بالمجتمع في قرى الوحدة المحلية والعزب التابعة لها.

وأضاف الرفاعي أن فعاليات المبادرة تشتمل على تجميل وتشجير قرى الوحدة المحلية وإنارتها ودهان البردورات وأعمدة الإنارة بما يخلق بيئة مناسبة للمواطنين، كما تتضمن تفعيل بروتوكولات تعاون بين قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والزراعة والطب البيطري والتعاون في مواجهة أي مشكلات في المجتمع المحلي بالتنسيق مع جامعة بنها، لتنفيذ قوافل طبية وعلاجية وبيطرية وزراعية.

ويتخلل برنامج المبادرة تكريم الشخصيات العامة الناجحة والمؤثرة مجتمعيا وتكريم الطلاب المتفوقين.

وقال الرفاعى إن هناك جهودا ملموسة في قطاعات النظافة وإزالة الإشغالات وحملات متتالية، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومحافظ القليوبية الخاصة بـ«كورونا»، حماية للمجتمع وأفراده.