شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كمية القمح بصوامع بورسعيد لـ 15 ألفا و700 طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، على انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والمطاحن، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى يوم اليوم الأربعاء، الموافق 2 يونيو، بلغ 15 ألفا و700 طن، مشدداً على الجهات المسؤولة عن استلام محصول القمح بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح.

أكد المحافظ، وجود لجان المتابعة اليومية والتى تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أي معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام.

وأشار المحاسب ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، إلى ارتفاع إجمالي الكميات الموردة عن العام الماضي بنسبة تخطت ال ‎%‎174، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم، لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد هذا العام بلغ 15 ألفا و600 فدان، منهم 3200 فدان بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، والباقي بالجنوب.