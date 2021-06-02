شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد مصنع إنتاج إطارات السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء، سير العمل بخطوط الإنتاج بمصنع إنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، رافقه خلالها الدكتور عبدالمنعم عبدالبارى مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد واللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب وإبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة المصنع .

واستعرض محافظ بورسعيد آخر مستجدات العمل بخطوط إنتاج إطارات السيارات، مشيدا بكفاءة العمل وجودة الإنتاج الذي يتميز به مصنع إنتاج إطارات السيارات والذى يعد من الكيانات الصناعية الرائدة في الشرق الأوسط . وخلال جولتة تابع اللواء عادل الغضبان، صناعة إحدي إطارات السيارات والتي قام بها إحدي الفنيين ولم تستغرق اكثر من خمس دقائق في صناعته.

وأشاد اللواء عادل الغضبان بمستوى تنفيذ المصنع والذى يعتبر صرح صناعى عظيم، ومن المشروعات العملاقة التي شهدتها بورسعيد مؤخرا نظرا لكونه مصمم على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية، ويوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله، والمقام على مقاييس عالمية، ووجه بتوفير كافة سبل الراحة للعاملين وتحقيق أعلى درجات من السلامة والإجراءات الاحترازية خاصة في ظل وجود فيروس كورونا المستجد، ويستمر في تحقيق أعلى معدلات إنتاجية ويصدر للعديد من الدول بالشرق الأوسط والذى يمثل إضافة صناعية كبرى بمحافظة بورسعيد .