شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتابع العمل بالوحدة المحلية لقرية خزام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، انتظام سير العمل بمقر الوحدة المحلية لقرية خزام التابعة لمركز قوص بهدف الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة ومدى رضا المواطنين عنها.

التقى محافظ قنا بالعاملين بالوحدة المحلية للقرية واستمع لعدد من شكاوى المواطنين التي تتعلق بالخدمات والمرافق الأساسية مثل مياة الشرب والصرف الصحى والخدمات الطبية بالقرية.

محافظ قنا يتفقد قرية خزام بقوص

ووجه محافظ قنا، مسؤولى الوحدة المحلية بحسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمات الجماهيرية التي يطلبونها بشكل مُيسر، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الذي ينال رضاه وبما لا يخالف القانون وطالب المواطنين عدم دفع رسوم نظير الخدمات المقدمة لهم إلا من خلال إيصال سداد رسمى للحد من الفساد والتلاعب بالمال العام.

محافظ قنا يتفقد قرية خزام بقوص

وعقب ذلك تابع محافظ قنا الأعمال الإنشائية التي تجرى بمركز خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لقرية خزام على مساحة ٦٤٠ م٢ ويتكون من ثلاث طوابق، الذى يجرى تنفيذه ضمن حزمة المشروعات المزمع تنفيذها من خلال المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى «مبادرة حياة كريمة».