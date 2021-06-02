شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يلتقي لجنة «الوزراء» لمتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأربعاء، لجنة مجلس الوزراء المكلفة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مستهل زيارتها للمحافظة ،لمتابعة المشروعات الجارية بـ 66 قرية بمركزي ناصر وببا المدرجة بالمبادرة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، والأستاذ محمد جبر معاون المحافظ.

وفي بداية الاجتماع، كلف المحافظ بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لقيام اللجنة بعملها الميداني لمتابعة المشروعات، بجانب توفير كافة البيانات الدقيقة لنسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز حسب التوقيتات المحددة، والحلول المطروحة والمنفذة حيال بعض المعوقات التي تواجه بعض الأعمال لضمان سير الأعمال بالمعدلات المطلوبة.

وأشار محافظ بني سويف إلى الآليات التي تنفذها المحافظة لضمان المتابعة اللحظية للموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية بقرى ناصر وببا، حيث تم تشكيل لجنة ميدانية يقود جولاتها التفقدية نائب المحافظ،ومعاون المحافظ، ولجان شبابية من شباب تأهيل وتمكين وبإشراف مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي، وتم إنشاء جروب على الواتس آب يضم رؤساء المدن ومسئولي حياة كريمة والشركات المنفذة واللجنة المركزية لمتابعة سير الأعمال بالمبادرة، فضلا عن جهود التوعية بأهمية المبادرة لضمان المشاركة الفاعلة وتدعيم سبل المسؤولية المشتركة بين الحكومة والمواطن للحفاظ على المشروعات وتسهيل تنفيذها، وماسبق ذلك من جهود لحصر احتياجات القرى على أرض الواقع.

ونوه محافظ بني سويف إلى بعض الجهود النوعية التي تنفذها المحافظة لتعظيم العائد المجتمعي للمبادرة، وتحقيق الاستفادة المثلى من توجيهات القيادة السياسية والمبادرة التنموية والمشروعات القومية للارتقاء بجودة حياة المواطنين، حيث يتم دعم جهود تدعيم الأمان الاجتماعي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي توجت بقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم تمويل قيمته 20 مليون جنيه لأول مرة لجمعية تنمية المشروعات الصغيرة واستهدافها لقرى حياة كريمة، ويستفيد من التمويل من 4 آلاف إلى 5 آلاف مستفيد بالـ 7 مراكز ومدن، خاصة قرى حياة كريمة الـ 66 بناصر وببا.