شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يتفقد مصنع تدوير القمامة في «أبو بلح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية صباح بزيارة ميدانية لمصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بمنطقة أبوبلح بطريق الاسماعيلية – السويس. الذى يضم خطي إنتاج سعة الخط الواحد تبلغ 30 طنًا في الساعة لاستيعاب ما يزيد عن 450 طنًا من القمامة والمخلفات يوميًا، وينتج نحو 12 طنًا من الأسمدة العضوية يوميًا إلى جانب خط جديد آخر للمرفوضات التي تستخدم كوقود لمصانع الأسمنت.

يدار المصنع بمعرفة أحدى بيوت الخبرة والشركات الاستثمارية المتخصصة التي تتولى تشغيل وادارة المصنع وتطبيق المنظومة الجديدة للجمع السكنى للقمامة والمخلفات من المنازل مباشرة وفقا لبروتوكولات التعاون بين المحافظة والشركة الذي تم توقيعة في شهر مارس الماضى.

خلال الزيارة قام المحافظ ومرافقوه من القيادات التنفيذية بصحبة المهندس كريم السبع اللرئيس التنفيذى لمجلس إدارة مصنع تدوير القمامة والمخلفات بجولة ميدانية داخل المصنع تفقد خلالها المعامل وكافة خطوط الانتاج ومتابعة مراحل تدوير القمامة والمخلفات من لحظة دخولها للمصنع وصولا للمنتج النهائى والذى يتراوح من 5 إلى 6 آلف طن من مادة الـ R.D.F شهريا والتى تستخدم كوقود بديل لمصانع الأسمنت.



وأشاد محافظ الاسماعيلية بجهود جميع القائمين على العمل والمشرفين على المشروع مشيرا إلى أنه يعد محورا أساسيا ضمن محاور منظومة النظافة ويعد انجازا كبيرا يضاف إلى ملف الانجازات التي تحققت على أرض المحافظة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية، وأشار إلى انطلاق منظومة الجمع السكنى للقمامة بمركز ومدينة الإسماعيلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.