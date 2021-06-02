شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لمراجعة امتحان اللغة الإنجليزية بإعدادية أسوان بعد شكوى الطلاب من صعوبته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان تشكيل لجنة لمراجعة امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية ومطابقته بمواصفات الورقة الامتحانية، ومدى مراعاته لتباين مستويات الطلاب، وفى حال ثبوت صعوبة الامتحان أو عدم مطابقته للمواصفات، سوف تحال لجنة وضع الامتحان للتحقيق وإعادة توزيع درجات الامتحان بما يتناسب ومصلحة الطلاب، ودعا أولياء الأمور وأبنائه الطلاب إلى الاطمئان وعدم القلق.

جاء ذلك بناء على توجيهات محافظ أسوان وما ورد لغرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، من شكاوى في بعض جزئيات امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية اليوم.