شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بني سويف يرافق لجنة «الوزراء» لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أعضاء لجنة رئاسة مجلس الوزراء المكلفة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يرافقها بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، الأربعاء، بتفقد قرى مركز ناصر المدرجة بالمبادرة، حيث تفقد نائب المحافظ وأعضاء اللجنة عددا من المواقع المشروعات الجارية تنفيذها بمركز ناصر في قطاعات الصرف الصحي والتعليم والخدمات الجماهيرية والشباب والرياضة والصحة، وذلك بقرى ( أشمنت، الرياض، الحمام، منشأة هديب)، ووذلك لمتابعة سير الأعمال بتلك المواقع والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز والتنفيذ.

وخلال الزيارة تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي للأعمال الجاري تنفيذها في قطاعات الصرف الصحي والتعليم والري والمجمعات الخدمية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم توريد الموسير تمهيداً للبدء في إنشاء شبكات الصرف الصحي بقرى (منشأة هديب،البرج، كوم أبوخلاد ،المنصورة، بني خليفة، أشمنت وكفر الجزيرة)،وبنسب تنفيذ تتراوح ما بين 5 إلى 10 %،فيما تقدر نسبة الإنجاز في أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمركز من 50 إلى 70%، في الوقت الذي تم فيه البدء في معاينة عدد من الكباري،في حين يجرى حالياً البدء في أعمال إنشاء المجمعات الخدمية في القرى.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ «د. محمد هاني غنيم» قد استقبل،صباح اليوم،لجنة من رئاسة مجلس الوزراء المكلفة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مستهل زيارتها للمحافظة ،حيث وجه المحافظ بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لقيام اللجنة بعملها الميداني لمتابعة المشروعات، بجانب توفير كافة البيانات الدقيقة لنسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز حسب التوقيتات المحددة، والحلول المطروحة والمنفذة حيال بعض المعوقات التي تواجه بعض الأعمال لضمان سير الأعمال بالمعدلات المطلوبة.