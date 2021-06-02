شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تدريبية عن فن الطهي لطالبات «التربية النوعية» في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الورشة التدريبية التي نظمتها كلية التربية النوعية لطالبات قسم الاقتصاد المنزلي عن فن الطهي، بمعامل التغذية التابعة للكلية.

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن الدورة التدريبية مدتها يومين واستهدفت ٥٠ طالبة من طالبات الفرقة الأولى بقسم الاقتصاد المنزلي، حيث تم تقسيمهن على مجموعتين لتحقيق التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهن، موضحًا أن إدارة الجامعة حرصت على تجهيز معملين للتغذية يسع كل معمل منهم ٥٠ طالبة، وتم تجهيزها بأحدث المعدات اللازمة للطهي لخدمة العملية التعليمية بكلية التربية النوعية.

وأوضحت الدكتورة زينب الشريف، عميد الكلية، تدريب الطالبات على تنفيذ بعض الأصناف المرتبطة بالمنهج تحت إشراف الهيئة المعاونة بالكلية، لافتة إلى أن التدريب استمر لمدة ٦ ساعات لكل مجموعة على مدار يومين بهدف صقل مهارات الطالبات في الاقتصاد المنزلي، حيث نجحت الطالبات في تنفيذ عدد من أصناف الحلو والحادق التي تعتبر أول باكورة إنتاج معامل التغذية بالكلية.