شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حصوله على «وسام القائد».. «الإنجيلية»: السيسي حافظ على استقرار المنطقة بعقل سياسي وقلب إنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحصولة على «وسام القائد» الذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول.

وقال زكي: «حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على أرفع وسام يقدم للملوك والرؤساء العرب، يعكس صورة واقعية لقدرة ومكانة الدولة المصرية، وحقيقة الدور الذي قام به الرئيس السيسي في الحفاظ على سلامة واستقرار المنطقة، بعقل سياسي وقلب إنسان.. نصلِّي إلى الله أن يمنح الرئيس دوام التفوق ولمصر السلام والأمان والعالم أجمع».