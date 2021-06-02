شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة إيفلين بوريه رائدة صناعة الخزف بقرية تونس في الفيوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، لحضور مراسم الجنازة وتشييع جثمان السيدة «ايفلين بوريه» السويسرية، رائدة صناعة الخزف والفخار بقرية تونس، التي وافتها المنية مساء أمس.

أعرب محافظ الفيوم عن حزنه لرحيل السيدة «إيفيلين» السويسرية الجنسية، مقدماً التعازي لأسرتها، التي ساهمت في تحويل قرية تونس من مجرد قرية ريفية إلى قرية سياحية ذات طابع خاص، جعلها قِبلة للزوار من مصر ومختلف دول العالم، بما ساعد على الارتقاء بالقرية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

نعى محافظ الفيوم، السيدة إيفلين بقوله «أن الفقيدة كانت تعشق الفيوم، واستقرت بقرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق منذ ستينيات القرن الماضي، وأسست جمعية ومدرسة لصناعة الخزف والفخار بالقرية، لتعليم الشباب والفتيات تلك الحرفة، وساعدتهم في إقامة ورش خاصة بهم، وفتح مجالات لتسويق منتجاتهم محلياً ودولياً».