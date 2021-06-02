تشييع جنازة إيفلين بوريه رائدة صناعة الخزف بقرية تونس في الفيوم (صور)

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شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة إيفلين بوريه رائدة صناعة الخزف بقرية تونس في الفيوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، لحضور مراسم الجنازة وتشييع جثمان السيدة «ايفلين بوريه» السويسرية، رائدة صناعة الخزف والفخار بقرية تونس، التي وافتها المنية مساء أمس.
أعرب محافظ الفيوم عن حزنه لرحيل السيدة «إيفيلين» السويسرية الجنسية، مقدماً التعازي لأسرتها، التي ساهمت في تحويل قرية تونس من مجرد قرية ريفية إلى قرية سياحية ذات طابع خاص، جعلها قِبلة للزوار من مصر ومختلف دول العالم، بما ساعد على الارتقاء بالقرية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
نعى محافظ الفيوم، السيدة إيفلين بقوله «أن الفقيدة كانت تعشق الفيوم، واستقرت بقرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق منذ ستينيات القرن الماضي، وأسست جمعية ومدرسة لصناعة الخزف والفخار بالقرية، لتعليم الشباب والفتيات تلك الحرفة، وساعدتهم في إقامة ورش خاصة بهم، وفتح مجالات لتسويق منتجاتهم محلياً ودولياً».