شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: السيسي يوجه بسرعة إنهاء إجراءات عقد القطار الكهربائي السريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد النهائي مع شركة سيمنز الألمانية العالمية، لإنشاء المنظومة المتكاملة للقطار الكهربائي السريع بمصر، والبدء في تصميم منظومة الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء، تمهيدا للبدء في التصنيع والتنفيذ، بجانب تصنيع وتوريد 33 قطار ركاب إقليمي، و15 قطارا سريعا، و15 جرارا لنقل البضائع لخط العين السخنة/ مطروح.

يأتي ذلك بالتزامن مع التنفيذ الجاري حاليا من كبريات الشركات المصرية المتخصصة لكل الأعمال المدنية والإنشاءات والاعمال الصناعية لمسار قطار العين السخنة/ مطروح، والتي تتم تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع «سيسترا» الفرنسي.

ولفت وزير النقل، في بيان صحفي الأربعاء، إلى أن الشركات والصناعات الألمانية متقدمة للغاية في كل المجالات، ومنها النقل، وتحظى بثقة القيادة السياسية والحكومة والشعب المصري، الحريص دائما على التعاون المثمر مع الجانب الألماني الذي يتميز بالانضباط والجدية في العمل.