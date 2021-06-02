شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان طالبة من دخول الامتحانات لعدم تسديد المصروفات في بني سويف.. والمحافظ يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم مستجدات امتحانات الشهادة الإعدادية التي انطلقت منذ أمس في 321 لجنة، تستقبل أكثر من 51 ألفا و600 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، بجانب الوقوف على ما تم تداوله بشأن حرمان طالبة من دخول الامتحانات بسبب عدم تسديدها للرسوم المقررة، ووجه بسرعة إعداد مذكرة إيضاحية مشفوعة بكل المستندات، لعرضها عليه، لبحثها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، خاصة وأن الموضوع يتعلق بالمنظومة التعليمية، وعملية امتحان الشهادة الإعدادية التي تتضافر كافة الجهود الحكومية لإتمامها بالشكل المطلوب، لاسيما وأن إجراءها يتم في ظل ظروف استثنائية خاصة بمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

واطمأن المحافظ من وكيلة الوزارة على الحلول التي تتضمنها القرارات الوزارية في الحالات المماثلة، بحيث لا يتم التأثير على مستوى الطلاب ودرجاتهم بالامتحانات، حيث أكدت وكيلة الوزارة أنه طبقا للكتاب الدوري للوزارة بشأن الطلبة المنقطعين عن المدرسة أو المتخلفين عن أداء الامتحان بأعذار مقبولة، بأنه يتم السماح لهم بدخول امتحان الدور الثاني بكامل درجة الامتحان، الأمر الذي يمنح فرصة كاملة لمثل تلك الحالات.

أوضحت وكيل الوزارة بشأن الطالبة التي تم تداول حالتها إعلاميا، مؤكدة أن السبب في عدم استصدار رقم جلوس للطالبة ولا بطاقة تعريف طبقا لكشوف لجنة النظام والمراقبة ( الكنترول)، أن الطالبة منقطعة عن المدرسة، وأن أسرة الطالبة لم تسدد المصروفات الدراسية ورسم دخول الامتحان الذي يتم إليكترونيا ليتم إدراجه على سيستم الوزارة المركزي الذي بناء عليه يتم استصدار رقم الجلوس والبطاقة التعريفية، مشيرة إلى أنه أيضا تم منح فرصة أخرى لمن لم يتم تنفيذ الإجراءات المذكورة قبل إجراء الامتحانات، وأسرة الطالبة لم تتقدم أيضا بأوراق تسديد المصروفات ولا رسوم الامتحان، مما أدى ذلك لعدم ورود رقم جلوس للطالبة، حيث أن المنظومة تسير إليكترونيا عبر سيستم الوزارة.

وأوضحت وكيلة الوزارة بشأن وجود اسمها في أحد الكشوفات ( كشف 12 د) الذي تم تدوله أيضا، مؤكدة أن الكشف صادر من المدرسة وليس من الكنترول للفصل الدراسي الأول 2020، حيث يتم مطابقة الكشوف الصادرة من المدرسة بالكشف الوارد للكنترول، ولا يتم إدراج الطلبة الذين لم ترد أسماؤهم عبر موقع الوزارة.