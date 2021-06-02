شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، حيث شهد اللقاء عرض العديد من القضايا والإحتياجات الجماهيرية سواء في قطاعات البنية التحتية أو الخدمات العامة.

وأكد اللواء أشرف عطية، في بيان، الأربعاء، أن هناك تعاون وتنسيق مستمر مع نواب المحافظة لوضع حلول سريعة لمشاكل ومطالب المواطنين، بجانب إطلاعهم على الجهود المبذولة في مختلف قطاعات العمل العام بإجمالي 192 مشروع قابلة للزيادة خلال الفترة القادمة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» والتي تستهدف 31 قرية رئيسية و103 قرية فرعية و377 نجع وكفر وعزبة على مستوى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة من أجل تحسين مستوى معيشة أهالي المحافظة ورفع جودة وكفاءة شبكات البنية الأساسية والمواقع الخدمية.

واشار إلى أنه بالتوازي نسابق الزمن لإنهاء مشروعات البنية التحتية والتي تشهد إنطلاقه كبيرة سواء بمشروعات الهيئة القومية أو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في ظل دعم كبير من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء حيث وصلت الإعتمادات لتنفيذ حزمة هذه المشروعات إلى حوالي 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى المشروعات الجارى تنفيذها في مجال التطوير والتجميل ليتكامل ذلك مع تحديث حوالي ألف سيارة سيرفيس بميكروباصات جديدة ومكيفة لتفريغ مدينة أسوان بنهاية يونيو الجارى من سيارات البيك آب القديمة مع تفريغ المحافظة منها بنهاية العام الجاري.