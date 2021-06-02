شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يناقش موقف مشروعات هيئة الأبنية التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنه تم الانتهاء وتسليم 21 مدرسة بطاقة 281 فصلاً وبقيمة إجمالية تزيد عن 137 مليون جنيه، فيما يجرى العمل حالياً في تنفيذ 33 مشروعاً بعدد 461 فصلاً بتكلفة 162 مليونا و600 ألف جنيه تقريباً، في حين تم طرح 6 مدارس بعدد 75 فصلا ما بين (إنشاء جديد، تعلية، إحلال كلى أو جزئي)، التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس محمد ياسين طه مدير عام منطقة ببني سويف للأبنية التعليمية، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة وخطة صيانة المدارس بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام، وجهود المحافظة للدفع بالمشروعات الخدمية الحيوية التي تعود بالنفع العام على المواطنين في مختلف القطاعات وفي إطار خطة الدولة الخدمية والتنموية. حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء وتسليم 21 مدرسة بمراكز ومدن المحافظة بواقع 4 مدارس بالفشن (الفنت الثانوية الصناعية، الجفادون الثانوية الصناعية، محمد فاضل الابتدائية، شنرا الفنية بنات)، و6 مدارس بالواسطى (اليرموك الثانوية بانفسط، أشراف صفط الشرقية للتعليم الأساسي، معصرة أبوصير الابتدائية المشتركة، عزبة حلمى للتعليم الأساسي، معصرة أبوصير الإعدادية، الشهيد عمرحمودة للتعليم الأساسي، و3 مدارس باهناسيا (خبيب بن عدي للتعليم الأساسي بعزبة أبوالمكارم، سدمنت الجبل ثانوي عام، كوم الرمل البحرى الابتدائية المشتركة، و5 مدارس ببني سويف (محمد أنور حسن للتعليم الأساسي، عبدالصمد عبدالغني ت.أ، دموشيا الإعدادية «طلبة عيد»، عزبة عويس للتعليم الأساسي، فاطمة الزهراء الابتدائية بدموشيا، و3 مدارس بسمسطا (قفطان الشرقية للتعليم الأساسي، منشأة أبومليح الإعدادية، كوم النور للتعليم الأساسي).

ويجرى العمل حالياً في 33 مدرسة في 5 مراكز موزعة بواقع 11 بمركز ومدينة بني سويف (عزبة أحمد علام الابتدائية، الدوية الابتدائية، اهناسيا الخضراء للتعليم الأساسي، مؤمن عياد «من الحضانة للثانوية»، باها الإعدادية الثانوية، البراء بن مالك للتعليم الأساسي، نجع مطير للتعليم الأساسي ببياض العرب، دموشيا الابتدائية، شريف باشا الابتدائية المشتركة، منقريش للتعليم الأساسي، التل للتعليم الأساسي)، و10 مدارس بالفشن وهي (جزيرة الوكيلية الثانوية بالشراهنة، نجع حمد الإعدادية المشتركة، الحيبة الابتدائية الجديدة والحيبة الإعدادية المشتركة، فريد المهدي للتعليم الأساسي، كمون للتعليم الأساسي، عزبة أبوشرقي للتعليم الأساسي، شنرا للتعليم الأساسي)

وفي الواسطى 5 مدارس (الميمون الابتدائية الغربية الجديدة، الهرم الابتدائية الجديدة، النصر الابتدائية بنين، الميمون الإعدادية المشتركة، صفط الشرقية الابتدائية «1»)، و5 مدارس باهناسيا (منشأة كساب الابتدائية، كوم الرمل الإعدادية، قلة الإعدادية المشتركة، دير براوة للتعليم الأساسي، اهناسيا الابتدائية بنين)، بجانب مدرستين بسمسطا (الشماشرجى الإعدادية، المحمودية الابتدائية المشتركة)،فيما تم الطرح والإعلان عن 6 مدارس وهي (نعيم الابتدائية «إحلال جزئى»، الهرم للتعليم الأساسي «إحلال جزئى»، وقلها الإعدادية «إنشاء جديد»، الشيخ جرجس الابتدائية «إنشاء جديد»، فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بالواسطى «إحلال جزئي» عزبة بهنس للتعليم الأساسي «تعلية»).

وفي جانب الصيانة فقد تم الانتهاء من أعمال صيانة 12 مدرسة بتكلفة 12 مليونا و555 ألف جينها، في حين يجرى العمل في 3 مدارس بقيمة 7.4 مليون جينه، وجار الإعداد لطرح 20 مدرسة بتكلفة 22 مليون جينه، بجانب خطة الصيانة التي تمولها مديرية التربية والتعليم، حيث تم الانتهاء من صيانة 47 مدرسة بتكلفة تزيد عن 51 مليون جينه، وجار العمل في مدرستين بقيمة 5.7 مليون جنيه تقريباً.