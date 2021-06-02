شكرا لقرائتكم خبر عن يعاني منذ شهور.. بيان عاجل من وزارة «الهجرة» بشأن مواطن مصري في فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، طلبًا من أعضاء الجالية المصرية في فيتنام بالتدخل لإعادة مواطن مصري من العاصمة الفيتنامية هانوي إلى أرض الوطن.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن الجالية المصرية في فيتنام أبلغتها بأن المواطن متواجد في هانوي لعدة شهور دون عمل أو دخل مادي كنتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، علاوة على صعوبة توفير احتياجاته الضرورية وأيضًا التكلفة الباهظة لرحلة العودة من هانوي إلى القاهرة.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها على الفور تواصلت مع مؤسسة مصر الخير، في ضوء التعاون المستمر بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، لمد يد العون للمصريين بالخارج في ظل التحدي العالمي الذي يعيشه العالم أجمع.

وتابعت الوزيرة: «مؤسسة مصر الخير رحبت بتقديم المساعدة وتوفير تذكرة طائرة من هانوي إلى القاهرة للمواطن، وبالفعل استلم المواطن التذكرة ويستعد للعودة إلى مصر».

من جانبهم، توجه أعضاء الجالية المصرية في فيتنام بخالص الشكر لوزيرة الهجرة على تدخلها الفوري لمساعدة المواطن المصري وإعادته إلى القاهرة، مثمنين جهود وزارة الهجرة في التواصل مع الجاليات المصرية حول العالم، واصفين إياها بأنها «خير سند» لكل المصريين بالخارج.