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محافظة القاهرة ترمم واجهات العقارات التراثية بوسط البلد

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القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة القاهرة أعمال تطوير القاهرة التاريخية "وسط البلد"، حيث يتم توحيد واجهات المحال بجميع العقارات التراثية وكذلك ترميم واجهات العقارات، في إطار أعمال تطوير منطقة وسط البلد على غرار ما تم في ميدان التحرير.

وفى السياق تفقد اللواء ابراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، منطقة التطوير بالقاهرة الخديوية لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير بها، حيث جارى ترميم عدد من العقارات بشارع طلعت حرب، كما تم الانتهاء من ترميم 8 واجهات 8 عقارات كذلك تم توحيد واجهات المحال بعدد أخر.

ومن المقرر أن يتم توحيد واجهات المحال بـ 500 عقار تراثى بوسط البلد، وذلك ضمن خطة استعادة رونق القاهرة التاريخية بالتزامن مع الاستعداد لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

وانتهت محافظة القاهرة قبل 4 سنوات تقريبا من ترميم واجهات ما يقرب من 300 عقار تراثى من إجمالى 500 عقار تقع بمنطقة وسط البلد، ولكن بعد أعمال التطوير بميدان التحرير وتوحيد الواجهات للمحال تم استئناف الأعمال لتكون على نفس الشكل الذى تم تنفيذه بميدان التحرير، لتعود القاهرة الخديوية لسابق عهدها، وذلك بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى، كما يتم إخطار أصحاب المحال لتوحيد الواجهات لتستعيد المنطقة التراثية رونقها الحضارى.

وتسعى محافظة القاهرة لتوحيد كافة واجهات المحال، وإزالة البروز واللافتات لكافة المحال على غرار ما تم فى ميدان التحرير للتناسب التعديلات مع الطراز المعمارى بالقاهرة الخديوية، حيث يتم تعديل كافة الوجهات وإعادتها لما كانت عليها قديما لتظهر العمارات التراثية فى شكلها التراثى.

وخاطبت محافظة القاهرة المحال التجارية بوسط البلد لإزالة البروز واللافتات وتعديلها وفقا لتوجيهات جهاز التنسيق الحضارى، وذلك من خلال تسليم المحال الشكل الذى سيتم التنفيذ عليه، بالإضافة إلى إمكانية تحمل الشركات المالكة للتكلفة وتحصيلها من أصحاب المحال فيما بعد.
 
 

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