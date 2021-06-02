شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنشيط السياحة لصحف إيطالية: مصر من أكثر المقاصد السياحية المفضلة للإيطاليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن مصر تعتبر واحدة من أكثر المقاصد السياحية المفضلة للإيطاليين بسبب حبهم للتاريخ والفن، والثقافة، وأيضاً الشواطئ الخلابة التي تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة.

أشار - خلال حواراته الصحفية التي أجراها مع كبرى الصحف الإيطالية TGG ITali وtravelquotidiano وذلك على هامش اشتراك هيئة تنشيط السياحة في معرض BIT ميلانو، تحقيق مصر معدلات ممتازة بالمقارنة بدول سياحية منافسة في ظل أزمة كورونا، من حيث تطوير البنية التحتية، بما في ذلك طاقة استيعابية كبيرة للفنادق وخطوط الطيران الدولية المباشرة، وهو ما ساهم بدوره في جذب مجموعات متنوعة ومتزايدة من الزوار.

وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوكهدفت هذة الحوارت إلى تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام عالمياً وخاصة في الأسواق الرئيسية الهامة لمصر، وجاءت أهم الرسائل لتسليط الضوء على استراتيجيتنا التي تستهدف عدد من الدولة المصدرة للسياحة مثل إيطاليا، من خلال الحملة الإعلانية الرقمية والبرامج التسويقية المبتكرة التي أطلقناها من أجل إظهار عوامل الجذب في مصر بهدف زيادة عدد السياح ورفع إيرادات القطاع السياحي.

واستكمل بالتأكيد أن مصر تعتبر واحدة من أكثر المقاصد السياحية المفضلة للإيطاليين بسبب حبهم للتاريخ والفن، والثقافة، وأيضاً الشواطئ الخلابة التي تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة، وعلى تنظيم رحلات إعلامية للصحافة الإيطالية، بمجرد فتح السفر، لتمكينهم من استكشاف جواهر مصر وفهم المشهد السياحي المصري بشكل أفضل.

وشاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في معرض ميلانو السياحي الدولي " BIT " بنسخته الافتراضية 2021 والذي يعد من أهم المعارض المهنية بالسوق الإيطالي، حيث يهدف إلى مواكبة التغييرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها سوق صناعة السياحة والسفر حول العالم، كما يعد هذا المعرض فرصة للتواصل مع شركاء المهنة وممثلي قطاع السياحة في السوق الإيطالي لبحث سبل التعاون المشترك ودفع مزيد من الحركة السياحة الوافدة الي مصر.

وخلال المشاركة في المعرض تم نشر المواد الدعائية من أفلام وصور عن مصر، بالإضافة إلى بث رسائل ومعلومات عن ضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في الفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم والكافيتريات والمتاحف والمواقع الأثرية، كما تم الترويج لما تزخر به مصر من مقومات سياحية وأثرية متنوعة ومختلفة لجذب السائح الإيطالي لزيارة مصر.