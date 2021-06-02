شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنشيط السياحة لصحف إيطالية: مصر من أكثر المقاصد السياحية المفضلة للإيطاليين والان مع تفاصيل الخبر
أشار - خلال حواراته الصحفية التي أجراها مع كبرى الصحف الإيطالية TGG ITali وtravelquotidiano وذلك على هامش اشتراك هيئة تنشيط السياحة في معرض BIT ميلانو، تحقيق مصر معدلات ممتازة بالمقارنة بدول سياحية منافسة في ظل أزمة كورونا، من حيث تطوير البنية التحتية، بما في ذلك طاقة استيعابية كبيرة للفنادق وخطوط الطيران الدولية المباشرة، وهو ما ساهم بدوره في جذب مجموعات متنوعة ومتزايدة من الزوار.
وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوكهدفت هذة الحوارت إلى تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام عالمياً وخاصة في الأسواق الرئيسية الهامة لمصر، وجاءت أهم الرسائل لتسليط الضوء على استراتيجيتنا التي تستهدف عدد من الدولة المصدرة للسياحة مثل إيطاليا، من خلال الحملة الإعلانية الرقمية والبرامج التسويقية المبتكرة التي أطلقناها من أجل إظهار عوامل الجذب في مصر بهدف زيادة عدد السياح ورفع إيرادات القطاع السياحي.
واستكمل بالتأكيد أن مصر تعتبر واحدة من أكثر المقاصد السياحية المفضلة للإيطاليين بسبب حبهم للتاريخ والفن، والثقافة، وأيضاً الشواطئ الخلابة التي تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة، وعلى تنظيم رحلات إعلامية للصحافة الإيطالية، بمجرد فتح السفر، لتمكينهم من استكشاف جواهر مصر وفهم المشهد السياحي المصري بشكل أفضل.
وخلال المشاركة في المعرض تم نشر المواد الدعائية من أفلام وصور عن مصر، بالإضافة إلى بث رسائل ومعلومات عن ضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في الفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم والكافيتريات والمتاحف والمواقع الأثرية، كما تم الترويج لما تزخر به مصر من مقومات سياحية وأثرية متنوعة ومختلفة لجذب السائح الإيطالي لزيارة مصر.