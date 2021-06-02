شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يفتتح ثلاث قاعات للاختبارات الإكترونية بكلية الألسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ثلاث قاعات إلكترونية جديدة بكلية الألسن، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور يمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتورة سلوي رشاد عميدة الكلية .

وأوضح الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة خلال جولته، أن إدارة الجامعة قامت بتدشين ثانِ قاعات الامتحانات في كلية الألسن، بعد الافتتاحات التى شهدتها كلية الطب بهدف تعزيز العملية التعليمية ومواكبة طرق التدريس والاختبارات العالمية، مؤكدًا أن الطالب المصري يستحق أعلى المستويات التعليمية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن القاعات الثلاثة تتسع لعدد 759 طالب، وتم الانتهاء منها في زمن قياسي استغرق 22 يوما، على طراز عالمى، مجهز بأحدث التقنيات الرقمية لتطوير العملية التعليمية، تسمح بإجراء الامتحانات الورقية و الالكترونية الكاملة في آن واحد.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ التجهيزات طبقا للمواصفات الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإمتحانات الإلكترونية علي مستوي الجامعات المصرية، حيث تتولي وزارة التعليم العالي توريد اجهزة حاسب آلي لكي يتمكن الطالب من تأدية الامتحان الكترونيا، مضيفا انه سيتم تجهيز قاعات امتحانات هجينة للامتحانات العادية والإلكترونية معا تتسع لسبعه الاف طالب بحرم جامعة عين شمس تنتهي مطلع العام الجامعي القادم.

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن إدارة الجامعة، لا تأل جهدًا في توفير كافة المتطلبات التى تحتاجها الكلية لتطوير العملية التعليمية لمواكبة أحدث الأساليب العلمية في الجامعات العالمية، ومحاكاة الجامعات التكنولوجية العالمية على الأراضي المصرية، بهدف فتح آفاق جديدة امام برامج جديدة بواسطة أدوات تكنولوجية تعليمية عالمية للطلاب المصريين و الأجانب في جامعة عين شمس.

و أوضحت أن مساحة القاعات تبلغ 2200 متر، حيث تم ازالة ما كان موجود، وتم عمل ارضيات جديدة، انشاء 4 دورات مياه، و إنشاء غرف لشبكة المعلومات، أنظمة مراقبة و أنظمة صوت، بالإضافة إلى انظمة مكافحة الحريق، 759 نقطة رقمية بالمقاعد، اسقف جبسية، تركيب بوابات خروج ضد النيران.

و أوضحت أن هذه القاعات تعد صديقة للبيئة حيث أنها مجهزة بنظام تكييف vrp موفر للطاقة الي جانب انظمة اضاءة ليد طبيعية بطاقة 4000 كلڤن، حيث تم تنفيذ ذلك خلال 22 يوم عمل بواسطة 350 عامل علي مدار 24 ساعة يوميًا.

وشارك فى الافتتاح للدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، والدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة.

