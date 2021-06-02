شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية بعد حصول الرئيس على "وسام القائد": عقل سياسى وقلب إنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لحصولة على "وسام القائد" الذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك ورؤساء الدول".

وقال رئيس الإنجيلية: " حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرفع وسام يقدم للسادة الملوك والرؤساء العرب، يعكس صورة واقعية لقدرة ومكانة الدولة المصرية، وحقيقة الدور الذي قام به فخامة الرئيس السيسي في الحفاظ على سلامة واستقرار المنطقة، بعقل سياسي وقلب انسان. نصلِّى إلى الله أن يمنح الرئيس دوام التفوق ولمصر السلام والأمان والعالم أجمع.

ومنح البرلمان العربى الرئيس عبد الفتاح السيسى "وسام القائد" الذى يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول".

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.