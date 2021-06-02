شكرا لقرائتكم خبر عن تحت إشراف اتحاد ألعاب القوى.. انطلاق ماراثون مدينتى للجرى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق بعد غد الجمعة 4 يونيو ماراثون مدينتى للجرى بمشاركة ألف متسابق من مختلف الجنسيات .

ويشمل ماراثون مدينتي، الذى يتم تنظيمه تحت الإشراف الفنى للاتحاد المصرى لألعاب القوى، 3 أنواع من سباقات الجرى، مسافة 5 كيلومترات و10 كيلومترات و21 كيلومترا، وذلك ليتناسب مع مختلف الأعمار ومختلف مستويات اللياقة البدنية.

وأكدت طلعت مصطفى على تخصيص طرق واسعة للمتسابقين داخل مدينتى، وتحديد مسارات للجرى وسط مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات، فضلا عن توفير التأمين اللازم للمتسابقين وجميع المشاركين فى الماراثون، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم وتباعد للوقاية من فيروس كورونا .

وتقوم شركة "تراى فيكتورى" بتنظيم ماراثون مدينتى وفقا لمعايير احترافية، وهى واحدة من أفضل الشركات الرياضية المتخصصة فى إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وستقوم باستخدام نظام توقيت My Laps ، وهو نظام متبع فى الألعاب الأولمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية.